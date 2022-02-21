Зеленский провел срочные консультации с Шольцем и Макроном

В мире 21 февраля 2022 22:17 (UTC+04:00)
Зеленский провел срочные консультации с Шольцем и Макроном

БАКУ /Trend/ - Президент Украины Владимир Зеленский провел срочные консультации с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем после заявлений на заседании Совбеза России, передает Trend со ссылкой на Twitter главы украинского государства.

«В связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности Российской Федерации, провел срочные консультации с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем и созвал СНБО», - написал Зеленский.

Отметим, что по итогам заседания российский президент Владимир Путин заявил, что примет решение о признании т.н. «ДНР» и «ЛНР».

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