СНБО Украины переведен на круглосуточный режим работы

БАКУ /Trend/ - Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором были заслушаны доклады представителей сектора безопасности и обороны относительно ситуации в Украине и на ее государственных границах.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу офиса украинского президента, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что государство будет выполнять все взятые на себя обязательства по отношению ко всем своим гражданам.

По словам Алексея Данилова, глава государства не закрывал заседание СНБО, и при необходимости члены Совета нацбезопасности и обороны оперативно соберутся снова.

«Заседания состоятся в случае необходимости в ближайшее время. Все члены Совета национальной безопасности и обороны пребывают на своих местах. Сектор переведен в режим 24/7», – сказал Алексей Данилов.