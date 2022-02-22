Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией т.н. "ДНР" и "ЛНР"

Президент США Джо Байден подписал в понедельник указ о санкциях в связи с признанием Россией суверенитета так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" ("ДНР" и "ЛНР"). Документ, помимо прочего, устанавливает запрет для американцев на новые инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Запрещается следующее: <...> новые инвестиции со стороны [физических и юридических] лиц США <...> в так называемые <...> "ДНР" и "ЛНР" или другие подобные регионы Украины, которые могут быть определены министром финансов [США] по согласованию с госсекретарем", - говорится в тексте указа, который распространила пресс-служба Белого дома.

Указ запрещает экспорт, реэкспорт, продажу, поставки из США товаров, услуг и технологий в "ДНР" и "ЛНР".

Байден заявил, что признание "республик" противоречит обязательствам РФ по минским соглашениям и еще больше угрожает миру и стабильности Украины. Глава Белого дома в письме лидерам Конгресса утверждает, что решение России "представляет угрозу" для нацбезопасности и внешней политики США.