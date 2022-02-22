Границы Украины останутся неизменными - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что его страна останется в своих международно признанных границах, несмотря на любые заявления и действия России.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Укринформ, Зеленский заявил в видеообращении.

"У нас и нашего государства нет времени на долгие лекции по истории. Поэтому не буду говорить о прошлом. Скажу о реалиях и будущем: за мной Украина в ее международно признанных границах, и они останутся такими, несмотря на любые заявления и действия РФ", – сказал глава государства.

Также Зеленский заявил, что украинцы остаются спокойными и уверенными в себе.

"За это хочу поблагодарить всех граждан - вы еще раз доказываете: украинцы умная и мудрая нация. И несмотря на все сохраняет холодную голову, реагирует спокойно, взвешенно, по-взрослому. Мы давно и ко всему готовы, но причины для вашей бессонной ночи нет", – подчеркнул Зеленский.