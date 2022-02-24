Украина заявила о потере контроля над Чернобыльской АЭС

В мире 24 февраля 2022 21:48 (UTC+04:00)
Украина заявила о потере контроля над Чернобыльской АЭС

БАКУ /Trend/ - Украинская сторона заявила о потере контроля над Чернобыльской АЭС.

Как передает Trend со ссылкой на украинские СМИ, информацию об этом подтвердил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

"После жестокого боя наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно", - уточнил Михаил Подоляк.

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