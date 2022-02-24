Зеленский подписал указ о создании на базе ОГА военных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании на базе областных государственных администраций военных администраций.

Как передает Trend со ссылкой на УНИАН, об этом во время брифинга сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Только что президент Зеленский подписал указ о создании на базе областных государственных администраций военных администраций", - сказал он.