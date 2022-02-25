Зеленский назвал число погибших и раненых украинцев

БАКУ /Trend/ - По предварительным данным, за сегодня 137 украинских военных и гражданских лиц погибли, еще 316 получили ранения.

Как передает Trend, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения, размещенного в Telegram-канале.

Президент Украины подчеркнул, что не покидал Киев и вместе с другими представителями власти остается в правительственном квартале Киева.

"Я остаюсь в правительственном квартале вместе со всеми, кто необходим для работы центральной власти", - сказал он.

Президент Украины также отметил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины.