В МАГАТЭ призвали к максимальной сдержанности во избежание угрозы ядерным объектам Украины

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что с серьезным беспокойством следят за ситуацией на Украине. Об этом, как передает Trend со ссылкой на УНИАН, сообщается на сайте агенства.

В агентстве призвали к максимальной сдержанности во избежание любых действий, которые могут поставить под угрозу ядерные объекты страны.

"Генеральный директор подчеркнул, что генеральная конференция МАГАТЭ – ежегодная встреча всех государств-членов организации – приняла решение в 2009 году, согласно которому "любое вооруженное нападение на предназначенные для мирных целей ядерные объекты и угроза против них является нарушением принципов Устава ООН, международного права и Устава Агентства", - сказано в сообщении агентства.

Отметим, что ранее Украина заявила о потере контроля над Чернобыльской АЭС.