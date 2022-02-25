В Киеве сообщили о пожаре в жилом доме после попадания обломков ракеты, есть пострадавшие

По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии, в результате попадания обломков ракеты в жилой дом в Киеве на улице Кошица, 7-А.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на УНИАН, в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Скорые везут людей в больницы. На месте работают все аварийно-спасательные службы. Дом пылает, есть угроза разрушения", - написал столичный глава.