Россия не примет участие в конкурсе "Евровидение-2022"

Европейский вещательный союз (ЕВС) принял решение, согласно которому Россия не будет представлена в песенном конкурсе "Евровидение-2022". Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте организаторов конкурса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Европейский вещательный союз объявил, что ни одна российская группа не будет участвовать в конкурсе песни "Евровидение" в этом году. <...> Решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине, включение российского выступления в конкурс этого года может дискредитировать конкурентов", - говорится в заявлении. Как отмечается, исполнительный совет ЕВС принял данное решение на основании рекомендации руководящего органа конкурса, правил мероприятия и ценностей союза.

Конкурс "Евровидение-2022" в этом году пройдет в Турине после победы в прошлом году итальянской группы Maneskin. Первый и второй полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал - 14 мая.