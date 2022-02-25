В НАТО пообещали продолжать "политическую и практическую поддержку" Украины

Лидеры стран НАТО пообещали продолжать "политическую и практическую поддержку" Украины, призвали и остальные страны к этому, говорится в заявлении, распространенном по итогам саммита глав стран-союзниц альянса, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы продолжим оказывать политическую и практическую поддержку Украине, поскольку она продолжает защищать себя, и призываем остальных тоже оказывать такую поддержку", - отмечается в нем.

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее границ, признанных международным сообществом, включая территориальные воды. Эта принципиальная позиция никогда не изменится", - подчеркивается в нем.