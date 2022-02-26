Генсек ООН назначил кризисного координатора в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил суданца Амина Авада на должность кризисного координатора ООН в Украине.

Об этом сообщается на сайте ООН, передает Trend со ссылкой на Укринформ.

"Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш назначил Амина Авада из Судана на должность кризисного координатора в Украине", - говорится в сообщении.

Указывается, что Амин Авад занимал ряд руководящих должностей в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев, имеет более 30 лет опыта работы в области гуманитарных вопросов, стратегических действий, планирования и развития.