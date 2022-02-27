Президент Украины объявил о формировании Интернационального легиона

БАКУ /Trend/ - Президент Владимир Зеленский призвал иностранцев приехать в Украину и присоединиться к борьбе против российских войск.

Как передает Trend со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в обращении главы государства к гражданам иностранных государств, которые стремятся помочь Украине в ее борьбе.

Президент обратился ко всем гражданам иностранных государств, которые являются друзьями Украины.