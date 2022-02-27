Страны G7 согласовали поставки дополнительных вооружений на Украину
Страны Группы семи (G7) договорились продолжить поставки на Украину оборонительных вооружений и расширить санкции против России. Об этом по итогам встречи глав МИД "семерки" в воскресенье заявила руководитель Форин-оффиса Лиз Трасс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы согласились продолжить поставки оборонительного вооружения и оборудования на Украину, усилить санкции для ослабления российской экономики", - написала Трасс в Twitter.
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