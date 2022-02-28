«Ливерпуль» в девятый раз в истории выиграл Кубок лиги

Ливерпуль» обыграл лондонский «Челси» в финале Кубка английской лиги и завоевал трофей, передает Trend со ссылкой на «Лента.ру».

Победителя не удалось выявить в основное и дополнительное время матча. Команды друг другу голов не забили. «Ливерпуль» оказался точнее «Челси» в серии послематчевых пенальти.

Ливерпуль в девятый раз в истории клуба завоевал Кубок лиги. Это рекорд турнира. В последний раз мерсисайдцы выигрывали трофей в сезоне-2011/2012. Тогда командой руководил Кенни Далглиш.