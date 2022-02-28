«Ливерпуль» в девятый раз в истории выиграл Кубок лиги
Ливерпуль» обыграл лондонский «Челси» в финале Кубка английской лиги и завоевал трофей, передает Trend со ссылкой на «Лента.ру».
Победителя не удалось выявить в основное и дополнительное время матча. Команды друг другу голов не забили. «Ливерпуль» оказался точнее «Челси» в серии послематчевых пенальти.
Ливерпуль в девятый раз в истории клуба завоевал Кубок лиги. Это рекорд турнира. В последний раз мерсисайдцы выигрывали трофей в сезоне-2011/2012. Тогда командой руководил Кенни Далглиш.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Юбилей Маэстро! В гостях у Эльдара Мансурова – разговор по душам, коллекции, откровения…(ЭКСКЛЮЗИВ, ВИДЕО, ФОТО)
За последние двое суток из Украины в Молдову переправились около 500, в Польшу 190 азербайджанских граждан – МИД
SOCAR Energy Ukraine окажет поддержку бесплатным топливом каретам скорой помощи и автомобилям пожарной службы в Украине
Президент Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать переговоры между Украиной и РФ - Зеленский
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Володимиром Зеленским
Госкомитет Азербайджана обратился к соотечественникам, проживающим вблизи границ Украины с Польшей и Словакией
Глава Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана посетил в Стокгольме выставку, посвященную Ходжалинскому геноциду (ФОТО)