"Наполи" обыграл "Лацио" и вышел на первое место в чемпионате Италии
Футбольный клуб "Наполи" в гостях победил "Лацио" со счетом 2:1 в матче 27-го тура чемпионата Италии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В составе "Наполи" голы забили Лоренцо Инсинье (62-я минута) и Фабиан Руис (90+4). У "Лацио" отличился Педро (88).
"Наполи" поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 57 очков и обойдя "Милан" по дополнительным показателям. На третьей строчке располагается "Интер" с 55 очками и игрой в запасе.
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