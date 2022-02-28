БАКУ /Trend/ - Завершились переговоры между делегациями Украины и России в Беларуси.

Как сообщает Trend со ссылкой на украинские СМИ, об этом в понедельник заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

«Первый раунд завершен, далее консультации на местах, после чего, возможно, еще одни переговоры», - сказал он.

Глава делегации РФ Владимир Мединский отметил, что следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни.

«Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции», - сказал он.