ВОЗ сообщила о снижении на 16% количества случаев заражений коронавирусом за неделю

Более 10 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, более 60 тыс. умерли. Число выявленных случаев инфицирования снизилось на 16% по сравнению с предшествующими семью днями, а число летальных исходов - на 10%, сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в ее еженедельном бюллетене, с 21 по 27 февраля "число новых случаев COVID-19 и смертность продолжили снижение, они уменьшились соответственно на 16% и 10% по сравнению с предыдущей неделей". В организацию поступили сообщения о заражении 10 776 582 человек. Зарегистрировано 60 155 летальных исходов.

Увеличение числа заразившихся по сравнению с предыдущей неделей (с 14 по 20 февраля) зафиксировано в Западно-Тихоокеанском регионе (на 32%). В то же время в остальных пяти регионах ВОЗ заболеваемость снизилась. Особенно существенное снижение зафиксировано в Восточном Средиземноморье (на 34%) и Америке (на 30%). В Европе, на которую приходится 52% всех новых случаев инфицирования в мире за неделю, этот показатель уменьшился на 24%. Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 22%) и Восточном Средиземноморье (на 4%). В то же время в остальных регионах она снизилась, причем особенно сильно - в Африке (на 59%).