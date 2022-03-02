Украинская сторона заявила о высадке российского десанта в Харькове

В Харькове высадился русский десант, украинские воины вступили с ним в бой.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на УНИАН, сообщили в Службе безопасности Украины, пишет Telegram-канал Верховной Рады Украины.

"В Харькове высадился российский десант.Они напали на госпиталь – Военно-медицинский клинический центр Северного региона. Между ними и украинскими защитниками начался бой", - говорится в сообщении.

Сообщается, что нападение произошло в тот момент, когда в городе и области объявили воздушную тревогу.