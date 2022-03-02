Всемирный банк решил задействовать более $1 млрд из замороженной помощи для Афганистана

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) во вторник принял решение передать ряду учреждений и организаций по оказанию гуманитарной помощи более $1 млрд из замороженных средств, предназначавшихся для поддержки Афганистана.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВБ.

"Совет директоров ВБ сегодня одобрил расширенный подход к поддержке афганцев в связи с запросом доноров Фонда реконструкции Афганистана и международного сообщества", - говорится в документе. Согласно указанному плану, "выделено будет более $1 млрд из средств Фонда реконструкции Афганистана в качестве исполняемых получателем грантов отдельным структурам ООН и международным неправительственным организациям".

Данные средства "останутся неподконтрольными временному правительству" Афганистана, сформированному радикальным движением "Талибан", говорится в документе. В нем поясняется, что средства будут направлены на различные программы, в том числе в сфере образования, сельского хозяйства, здравоохранения.