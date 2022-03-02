Украина требует провести анализ оснований членства РФ в Совете безопасности ООН

БАКУ /Trend/ - Украина требует провести тщательный юридический анализ членства России в Совете безопасности ООН.

Как сообщает Trend со ссылкой на УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в среду во время онлайн-брифинга.

"Мы имеем уверенность, что когда этот юридический анализ будет проведен, то окажется, что, не побоимся этого слова, Россия в Совете безопасности ООН нелегитимная. Сейчас все зависит от принципиальности юристов Секретариата ООН и готовности полноценно исследовать этот вопрос", - отметил Кулеба.