В Украине запрещены платежные карты банков России и Беларуси

БАКУ /Trend/ - Платежные карты, эмитированные банками Российской Федерации и Республики Беларусь, отныне не работают в Украине.

Как сообщает Trend со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила в среду пресс-служба украинского регулятора.

Так, Национальный банк Украины с 1 марта 2022 года запретил зачисление средств на счета клиентов – физических лиц по переводам, инициированным с использованием платежных карточек, эмитированных банками Российской Федерации и Республики Беларусь; принятие в Украине платежных карточек, эмитированных банками Российской Федерации и Республики Беларусь (включая переводы, осуществления расчетов и выдачу наличных).