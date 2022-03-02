Абрамович объявил о решении продать "Челси"

Российский бизнесмен Роман Абрамович объявил о том, что решил продать лондонский футбольный клуб "Челси", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я хотел бы ответить на спекуляции в СМИ за последние несколько дней относительно моего владения ФК "Челси". Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров", - приводятся на сайте "Челси" высказывания Абрамовича.

Абрамович отметил, что "продажа клуба не будет ускорена, но будет следовать надлежащей процедуре".

"Я не буду просить о погашении каких-либо кредитов. Для меня это никогда не было ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и клубу. Более того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи", - заявил бизнесмен.