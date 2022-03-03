Вторая петиция по вступлению Финляндии в НАТО будет передана в парламент страны

Вторая по счету гражданская инициатива о вступлении Финляндии в НАТО за короткое время набрала более 50 тыс. подписей и может быть рассмотрена парламентом. Об этом свидетельствуют в среду данные специального сайта kansalaisaloite.fi, где размещен документ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Авторы инициативы и подписавшие ее предлагаем, чтобы парламент призвал правительство и президента начать подготовку, целью которой стало бы вынесение предложения парламенту о присоединении Финляндии к НАТО", - говорится в сообщении.

Петиция появилась на сайте 25 февраля и к вечеру 2 марта перешагнула рубеж в 50 тыс. подписей. Именно столько, по финским законам, необходимо для того, чтобы она была передана в парламент. 26 февраля другая гражданская инициатива о проведении референдума о вступлении Финляндии в НАТО также набрала более 50 тыс. подписей, для этого понадобилось всего несколько дней.