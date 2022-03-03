Apple проведет презентацию 8 марта, на которой может представить новый iPhone SE
Компания Apple начала рассылать приглашения на презентацию, назначенную на 8 марта. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Ожидается, что корпорация представит на мероприятии новый iPhone SE, который будет дешевле своего предшественника. Нынешний iPhone SE стоит около 400$. По прогнозам, новый смартфон будет поддерживать сеть стандарта 5G.
В сентябре прошлого года Apple представила новый iPhone 13, новый iPad и Apple Watch Series 7. В следующем месяце компания презентовала новый Macbook Pro и обновленные беспроводные наушники AirPods.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Освобождение Карабаха открывает для Азербайджана новые экономические возможности - Эмин Алиев на İTV (ВИДЕО)
В Федеральном министерстве Германии рассказали о сотрудничестве с Грузией в сфере энергетики (Эксклюзив)
Азербайджан неоднократно заявлял о своем намерении по охране культурных памятников на освобожденных территориях - министр
Низкая точность минных карт освобожденных территорий тормозит процесс разминирования - Джейхун Байрамов
Посольство Азербайджана обратилось к соотечественникам, желающим эвакуироваться из Польши после пересечения украинско-польской границы
Новый закон "О медиа" в Азербайджане будет способствовать расширению деятельности в этой сфере - Джейхун Байрамов
Азербайджан представит проект резолюции о равном доступе к вакцинам от COVID-19 для всех стран - Джейхун Байрамов
Азербайджан представит проект резолюции о праздновании очередной годовщины Декларации о праве на развитие - министр
Как Бэтмен стал детективом – загадочное преступление с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц в Баку (ВИДЕО)
Эвакуация соотечественников из Украины осуществляется под непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева - официальный представитель МИД