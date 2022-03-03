Apple проведет презентацию 8 марта, на которой может представить новый iPhone SE

Компания Apple начала рассылать приглашения на презентацию, назначенную на 8 марта. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Ожидается, что корпорация представит на мероприятии новый iPhone SE, который будет дешевле своего предшественника. Нынешний iPhone SE стоит около 400$. По прогнозам, новый смартфон будет поддерживать сеть стандарта 5G.

В сентябре прошлого года Apple представила новый iPhone 13, новый iPad и Apple Watch Series 7. В следующем месяце компания презентовала новый Macbook Pro и обновленные беспроводные наушники AirPods.