ВОЗ доставила в Украину более 36 тонн гуманитарной медпомощи

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) доставила в Украину более 36 тонн гуманитарной медицинской помощи. Об этом в субботу в Twitter сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наши грузовики с более чем 36 метрическими тоннами гуманитарной медицинской помощи прибыли во Львов", - написал он, отметив, что медикаменты будут отправлены в пострадавшие в результате боевых действий области страны.