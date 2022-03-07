Раскрыты будущие гаджеты Apple

В мире 7 марта 2022 19:12 (UTC+04:00)
Раскрыты будущие гаджеты Apple

В 2023 году Apple обновит свои самые производительные компьютеры. Об этом сообщает издание PhoneArena, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа ссылаются на сообщение авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo). В своем Twitter аналитик рассказал, что Apple по неизвестным причинам отложила выпуск своих самых мощных компьютеров до 2023 года. Специалист заявил, что компания намерена обновить компьютеры iMac Pro и Mac Pro. Гаджеты будут работать на базе ARM-чипа от Apple.

Также из раскрытых Мин-Чи Ко данных следует, что в 2022 году американский IT-гигант представит два новых устройства. В списке фигурирует более производительная модель настольного компьютера Mac mini - в 2020 году Apple выпустила новую версию девайса, которая получила чип M1. Также компания планирует представить внешний монитор с диагональю 27 дюймов. Эксперт считает, что устройство окажется относительно бюджетным, так как не получит подсветки матрицы Mini-LED.

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