Футболист ПСЖ Мбаппе может пропустить матч Лиги чемпионов против "Реала"

Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе получил травму на тренировке и может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского "Реала". Об этом сообщает телеканал RMC Sport, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, форвард получил повреждение ноги на утренней тренировке команды в понедельник. Травма не носит серьезный характер, но угрожает участию Мбаппе в матче. В настоящий момент футболист проходит медобследование.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов победу одержал ПСЖ со счетом 1:0. Гол забил Мбаппе на четвертой добавленной ко второму тайму минуте. Ответный матч пройдет 9 марта в Мадриде.