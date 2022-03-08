Английская премьер-лига разорвет контракт с вещателями в России в течение суток

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) в течение суток расторгнет контракт с российскими вещателями на показ чемпионата и Кубка Англии по футболу из-за ситуации вокруг России и Украины. Об этом сообщает британская газета The Telegraph, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что руководство АПЛ приняло решение расторгнуть контракт с российскими вещательными компаниями после совещания с юристами. Трансляции турниров на территории России прекратятся во вторник.