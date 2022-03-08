Пользователи нескольких стран сообщили о неполадках в работе Twitter

Сбои в сервисе микроблогов Twitter наблюдаются в понедельник в ряде стран. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наибольшее число жалоб поступает из США, Великобритании, Франции. Большая часть пользователей, сообщивших о неполадках, жалуется на неполадки в работе приложения.

Также проблемы в работе сервиса были зарегистрированы в Германии, Испании и Канаде.