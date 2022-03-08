"Тоттенхэм" разгромил "Эвертон" со счетом 5:0 в матче чемпионата Англии по футболу

Лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм" разгромил ливерпульский "Эвертон" со счетом 5:0 в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в Лондоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми голами отметились Сон Хын Мин (17-я минута), Гарри Кейн (37, 56), Серхио Регилон (46), на 14-й минуте мяч в свои ворота забил защитник "Эвертона" Майкл Кин.

Подопечные Антонио Конте одержали вторую крупную победу подряд в чемпионате Англии подряд, в прошлом матче лондонцы в гостях разгромили "Лидс" (4:0). "Тоттенхэм" располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков.

Подопечные Френка Лэмпарда проиграли в третьем матче чемпионата кряду и располагаются на 17-м месте с 22 очками.