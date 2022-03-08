Все наблюдатели ОБСЕ покинули Украину

В мире 8 марта 2022 03:33 (UTC+04:00)
Все наблюдатели ОБСЕ покинули Украину

Сотрудники специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), работавшие на востоке Украины, эвакуировались и приостанавливают публикацию отчетов, говорится в сообщении на сайте ОБСЕ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Миссия завершила временную эвакуацию из района проведения своей операции", - говорится в сообщении миссии за 7 марта.

"Специальная мониторинговая миссия приостановила работу по составлению отчетов", - отмечается в нем.

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