ВБ одобрил предоставление Украине финансовой поддержки в размере $723 млн

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял решение предоставить властям Украины пакет финансовой поддержки в размере $723 млн. Об этом говорится в заявлении финансового учреждения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Указанная сумма включает в себя кредиты, гранты и предоставленные Нидерландами и Швецией кредитные гарантии. Представители ВБ полагают, что выделение этих средств "поможет властям предоставлять жизненно важные услуги украинцам, в том числе выплачивать зарплату сотрудникам больниц, пенсию, проводить программы в интересах уязвимых [граждан]".