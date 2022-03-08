Министры обороны НАТО проведут внеочередную видеоконференцию

Министры обороны государств - членов НАТО проведут внеочередное заседание Североатлантического совета в формате видеоконференции 16 марта. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы НАТО, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Внеплановая встреча Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдет в среду, 16 марта. Министры проведут переговоры в формате защищенной телеконференции", - говорится в документе.

Тема встречи пока не объявлена.