Украина просит Германию помочь организовать переговоры с Россией
БАКУ /Trend/ - Украина обратилась к канцлеру Германии Олафу Шольцу за помощью в организации встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента РФ Владимира Путина.
Об этом сказал заместитель главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква в эфире программы "Tagesschau" немецкого телеканала ARD, передает Trend в среду со ссылкой на УНИАН.
По мнению Жовквы, международные партнеры должны помочь организовать эту встречу, во время которой "можно было бы обсудить много аспектов".
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