Темпы распространения COVID-19 в мире за неделю упали на 30%

Заболеваемость ковидом в мире снижается седьмую неделю подряд - всего с 1 по 7 мая зарегистрировано около 3,2 млн заражений, что примерно на треть меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Это соответствует уровню ноября прошлого года, следует из подсчетов ТАСС, передает Trend.

Смертность также уменьшается. Третью неделю из-за ковида умирают менее 20 тыс. человек.

Темпы распространения инфекции снижаются в Европе и Азии, однако в некоторых странах этих регионов все еще фиксируются новые вспышки. Так, в Германии, несмотря на небольшой спад на прошлой неделе, на этой заболеваемость снова выросла. Там выявили за семь дней свыше 560 тыс. новых случаев, что является сейчас самым высоким показателем в мире. Продолжается рост показателей и в Италии, где дважды на этой неделе регистрировали свыше 150 тыс. инфицированных в сутки.

При этом во Франции заболеваемость упала до уровня начала марта. Сейчас там фиксируют около 40 тыс. новых случаев в день. В Испании с конца апреля выявляют менее 20 тыс. заразившихся.

Среди азиатских стран высокие показатели все еще сохраняются в Японии (свыше 20 тыс. инфицированных в сутки), но по сравнению с серединой апреля они снизились вдвое.

Постепенно ослаблять коронавирусные ограничения в некоторых районах начали власти Шанхая, которые уже больше месяца принимают беспрецедентно жесткие меры для борьбы с распространением COVID-19, при этом бессрочный локдаун мегаполиса все еще продолжается.

В Южной Корее, которая в прошлом месяце была на первом месте по числу выявляемых за сутки случаев заражения, заболеваемость опустилась до уровня февраля.

При этом резкий рост показателей отмечается в США, где за неделю выявили почти 400 тыс. новых случаев, что стало вторым показателем в мире после Германии.

Смертность

В мире с 1 по 7 мая зафиксировали свыше 13,5 тыс. летальных случаев - на 3,5 тыс. меньше, чем за предыдущий аналогичный период.

В США все еще регистрируется самая высокая смертность из-за ковида. За семь дней там умерли свыше 1 800 человек (снижение по сравнению с прошлой неделей на 15%). На втором и третьем месте Великобритания и Германия, где зарегистрировали свыше 1 тыс. летальных исходов. Однако если в Соединенном Королевстве смертность растет, то в ФРГ отмечается снижение показателей.