Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в Украине и вернуться к диалогу

Прибывший с визитом в Молдову генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к прекращению боевых действий в Украине и началу диалога в соответствии с нормами международного права, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Диалог и сотрудничество, основанные на взаимном уважении, являются основой безопасности в Европе и во всем мире. (...) Нужен диалог, чтобы обсудить договоренности в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Я призываю региональных партнеров поддержать этот процесс в интересах стабильности", - заявил Гутерриш в Кишиневе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей.

По его словам, продолжение боевых действий и их "последствия для всего мира огромны, влияние на социально-экономическую ситуацию уже ощущается в Молдове". Гутерриш заявил о готовности оказать Молдове помощь в преодолении трудностей из-за наплыва украинских беженцев.