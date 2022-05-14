Страны G7 выступили за активный диалог с Китаем по контролю над вооружениями

Государства «Большой семерки» (G7) заявили о более широких усилиях, направленных на активный диалог с Китаем по вопросам контроля над вооружениями. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Ленту.ru, говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Германии.

«Мы приветствуем усилия ядерных держав G7 по продвижению эффективных мер, которые имеют решающее значение для прогресса в области разоружения в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, и подчеркиваем, что все государства, обладающие ядерным оружием, обязаны позитивно и добросовестно участвовать в этом отношении», — говорится в документе.

В совместном заявлении также декларируется намерение усилить контроль над нераспространением материалов, технологий и исследований, которые могут быть использованы для разработки оружия массового уничтожения и средств его доставки.