В новой версии WhatsApp обновили дизайн

Команда разработчиков WhatsApp выпустила обновление бета-версии мессенджера с некоторыми графическими изменениями в меню создания «Статусов». Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.ru, сообщает портал WABetaInfo.

Согласно источнику, в последней версии приложения под номером 2.22.11.13 кнопки добавления смайликов, текста, шрифта и фона текста при публикации «Статусов» были перемещены в правый верхний угол экрана. Ранее эти функции размещались в левом нижнем углу.

Также в меню создания «Статусов» были добавлены быстрые настройки конфиденциальности — пользователи могут выбрать, кто может видеть публикуемый «Статус».

Сейчас версия WhatsApp 2.22.11.12 доступна бета-тестерам мессенджера на смартфонах под управлением операционной системы Android. Информации о сроках появления обновленного меню в стабильной версии мессенджера на данный момент нет.