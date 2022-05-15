Twitter обвинил Маска в нарушении соглашения о неразглашении информации

Юристы компании Twitter предъявили обвинение исполнительному директору и главному инженеру компании SpaceX Илону Маску в нарушении соглашения о неразглашении информации, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Только что позвонили из юридической службы Twitter, чтобы пожаловаться на то, что я нарушил их соглашение о неразглашении из-за [инициированной] проверки 100 [учетных записей] на ботов! Это действительно произошло", - написал Маск в субботу на своей странице в Twitter.

Ранее Маск заявил, что проверит 100 учетных записей в социальной сети Twitter, чтобы выявить среди них фальшивые. В пятницу он сообщил о приостановке покупки Twitter. Как пояснил миллиардер, он ждет "сведений, подтверждающих оценки, согласно которым спам-аккаунты и фальшивые учетные записи составляют менее 5% пользователей" соцсети. Такая оценка приводилась в отчете компании, опубликованном 2 мая.