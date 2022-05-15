В НАТО заявили о намерении быстро найти компромисс с Турцией по Финляндии и Швеции

НАТО намерена быстро найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в альянс и ускорить ратификацию документов об их приеме. Об этом заявил в воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг, который выступил по видеосвязи на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО в Берлине. Столтенберг не смог присутствовать лично из-за заражения коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Турция - важная страна НАТО. Турция не намерена блокировать вступление Швеции и Финляндии, она лишь высказала свои озабоченности, а когда у стран НАТО есть озабоченности - мы садимся за стол переговоров. Я уверен, что мы сможем быстро найти решение, поскольку все страны НАТО поддерживают принцип открытых дверей", - заявил Столтенберг.

Он также заверил, что страны НАТО намерены "максимально сократить процесс приема Швеции и Финляндии", в частности ратифицировав это решение "по ускоренной процедуре", поскольку альянс "намерен успеть воспользоваться исторической возможностью" для приема этих государств.