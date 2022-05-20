Индия может частично разрешить экспорт пшеницы

Власти Индии рассматривают возможность разрешить трейдерам экспортировать часть пшеницы, оставшейся в портах из-за внезапного введения запрета на вывоз зерна из страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ленту.ru, пишет агентство Reuters.

По информации агентства, с соответствующей просьбой к властям обратились сами трейдеры. Из-за внезапного эмбарго в портах осталось заблокировано 1,8 миллиона тонн зерна. По словам представителей отрасли, необходимость продавать пшеницу на внутреннем рынке по более низким ценам может привести к значительным потерям.

Отмечается, что правительство Индии знает о проблеме и рассматривает возможные меры для защиты экспортеров. В числе таких мер допускается разрешение на вывоз оказавшегося в портах зерна. «Мы проверим обоснованность требования, и ни один настоящий трейдер не будет подвергаться преследованиям», — рассказал собеседник агентства.