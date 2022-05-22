ВОЗ сообщила о 92 подтвержденных случаях оспы обезьян и 28 предполагаемых

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о 92 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян и 28 предполагаемых. Сообщения о них, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, поступили из 12 стран, не являющихся эндемичными, проинформировала ВОЗ в воскресенье в Twitter.

Как отмечается в заявлении, по состоянию на 14:00 мск 21 мая в организацию "поступили сообщения из 12 не являющихся эндемичными государств, расположенных в трех регионах ВОЗ, о 92 лабораторно подтвержденных случаях оспы обезьян и 28 случаях, в отношении которых существует подозрение и проводится расследование".

В ВОЗ пояснили, что связь между заражением и поездкой заразившихся в регион, где оспа обезьян является эндемической болезнью, не установлена. В организации подчеркнули, что выявление заболевания у людей, которые не посещали эндемичные страны, является "в высшей степени необычным событием". Заражение происходит при тесном физическом контакте между больными и здоровыми людьми.