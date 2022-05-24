Возвращение корабля Starliner на Землю намечено на 25 мая

Космический корабль Starliner, разработанный американской корпорацией Boeing, 25 мая вернется на Землю спустя пять дней после стыковки с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщается в понедельник на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованному ведомством графику, во вторник будут задраены люки Starliner. В 14:36 среды по времени Восточного побережья США (22:36 GMT+4) корабль и станция, как ожидается, расстыкуются.

Примерно через четыре часа Starliner приземлится на военном полигоне США White Sands в штате Нью-Мексико. Космический корабль доставит на Землю около 270 кг грузов, в том числе компоненты системы регенерации воздуха.

Starliner с 360 кг полезных грузов на борту стартовал с помощью ракеты-носителя Atlas V в минувший четверг с авиабазы на мысе Канаверал. Спустя сутки после старта он в автоматическом режиме произвел стыковку с МКС. В случае успеха миссии Starliner поочередно с космическими кораблями компании SpaceX будет доставлять астронавтов на орбитальный комплекс.

Корабль Starliner, разработанный Boeing, имеет массу 13 тонн и рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет продолжительностью 60 часов. Он был впервые запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал. Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок ее отменили. Одной из причин был назван сбой в системе подсчета полетного времени, в итоге корабль был возвращен на Землю. В августе прошлого года инженеры Boeing предприняли еще одну попытку запуска аппарата, но тогда старт был отменен из-за проблем с клапанами двигателей малой тяги.