Совбез ООН рассмотрит новые санкции против КНДР за пуски ракет

Совет безопасности ООН в четверг рассмотрит предложенный США проект резолюции, предусматривающий усиление санкции в отношении Северной Кореи из-за пусков баллистических ракет, сообщают СМИ со ссылкой на источники во всемирной организации, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным источников, проект резолюции предусматривает дальнейшие ограничения, которые должны повлиять на развитие Северной Кореей своих ракетной и ядерной программ. Кроме того, предлагается распространить запрет на пуски баллистических ракет и на испытания крылатых ракет, а также всех других средств доставки ядерного оружия.

В проекте также говорится о сокращении экспорта в КНДР сырой нефти и нефтепродуктов.

Согласно графику работы Совбеза, заседание по Северной Корее запланировано на вторую половину дня.