Twitter согласилась выплатить $150 млн штрафа по иску о защите пользовательских данных

Американская компания Twitter согласилась выплатить $150 млн штрафа по иску властей США о защите пользовательских данных. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении Министерства юстиции США, выполняющего функции генеральной прокуратуры, и Федеральной торговой комиссии (ФТК), передает Trend со ссылкой ТАСС.

Как указывается в заявлении, соответствующий иск американские власти подали в суд Северного округа штата Калифорния. Они утверждают, что Twitter в период с мая 2013 года по сентябрь 2019 года вводила в заблуждение своих пользователей относительно того, как она намерена использовать их личные данные. В частности, речь идет о том, что Twitter делилась телефонными номерами и адресами электронной почты своих пользователей с рекламодателями, что не было предусмотрено пользовательским соглашением.

Таким образом, по мнению властей, Twitter нарушила указ ФТК от 2011 года о защите личных данных пользователей. Кроме того, правительство США настаивает на том, что Twitter нарушила обязательства по соглашениям США с Евросоюзом и Швейцарией о защите личных данных пользователей.