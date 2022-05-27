G7 перестанет помогать топливным проектам без мер по сокращению выбросов

Страны Группы семи (G7) возьмут на себя обязательство прекратить к концу текущего года любую помощь проектам с использованием минерального топлива, если в них не предпринимаются меры по сокращению выбросов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Kyodo, ссылаясь на проект совместного заявления министров энергетики, по защите климата и охране окружающей среды Группы семи, встреча которых стартовала 25 мая в Берлине.

Кроме того, страны G7 озвучат намерение прекратить выбросы углекислого газа с большей части объектов производства электроэнергии к 2035 году, подчеркивает агентство.

Группа семи - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Основные цели - поиск решений глобальных политических и социальных проблем.