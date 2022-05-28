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В Финляндии заявили о "хороших" переговорах с Турцией и Швецией по вступлению в НАТО

В мире Материалы 28 мая 2022 01:22
В Финляндии заявили о "хороших" переговорах с Турцией и Швецией по вступлению в НАТО

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Глава финского МИД Пекка Хаависто дал положительную оценку переговорам представителей Хельсинки и Стокгольма с Турцией по вопросу возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Швеция, Финляндия и Турция провели хорошие продолжительные переговоры, договорились продолжить их. Мы полагаемся на политику открытых дверей НАТО, которую также поддерживает и Турция", - сказал Хаависто на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По его словам, нынешние разногласия с Турцией можно урегулировать.

Хаависто подчеркнул, что важно достичь какого-то прогресса в решении озвученных Анкарой проблем до саммита НАТО, который пройдет 28-30 июня в Мадриде.

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