Украина рассчитывает на поддержку Германии в вопросе евроинтеграции - премьер

Украина рассчитывает на поддержку Германии в вопросе европейской интеграции.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Укринформ, заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеньей Шульце.

"Украина как член Евросоюза внесёт существенный вклад в экономическое развитие Европы. Продовольственная безопасность, энергетический переход, диджитализация, новый перспективный рынок, новые возможности для инвестиций и усиление коллективной безопасности», – отметил Шмыгаль.

По его убеждению, украинский народ доказал, что Украина достойна быть равноправным членом ЕС.