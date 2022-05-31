В ВОЗ ожидают появления более заразных штаммов коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает появления новых штаммов коронавируса, которые, вероятно, будут более заразными, чем нынешние. Об этом заявила во вторник эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы ожидаем, что будет идентифицировано больше вариантов [коронавируса SARS-CoV-2] и они, скорее всего, будут более заразными", - сказала эксперт, выступая в ходе сеанса вопросов и ответов, транслировавшегося на странице ВОЗ в Twitter. Вместе с тем, по ее словам, специалистам пока неизвестно, будет ли заражение этими штаммами приводить к более тяжелому протеканию заболевания.

Специалист в этой связи призвала вакцинироваться от коронавируса всех, кто этого еще не сделал. "Даже если вы в прошлом были инфицированы, важно сделать прививку, когда представится возможность", - сказала она. Эксперт напомнила, что COVID-19 "все еще оказывает разрушающее воздействие на общество" и что в мировом здравоохранении сохраняется чрезвычайная ситуация в связи с пандемией.

По состоянию на 19:09 31 мая в ВОЗ поступили сведения о 526 558 033 инфицированных и 6 287 117 умерших с начала пандемии. Число заразившихся увеличилось за сутки на 219 715, летальных исходов - на 655.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 82 853 070. Далее следуют Индия (43 158 087), Бразилия (30 846 602), Франция (28 610 988) и Германия (26 305 996). Летальных исходов больше всего также в США - 996 108, вторую строчку занимает Бразилия (666 037), третью - Индия (524 630). Далее следуют Россия (379 117) и Мексика (324 768).